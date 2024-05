Jüchen wird nachhaltiger Berliner Büro gewinnt Projekt „Grüner Korridor“

Da für die Planung der Maßnahmen ein Landschaftsarchitekturbüro beauftragt werden sollte, wurde ein nichtoffener, einphasiger Wettbewerb durchgeführt, der durch das Büro „ISR – Innovative Stadt- und Raumplanung“ begleitet wurde: Elf Entwürfe wurden eingereicht, die jetzt von einer Jury bewertet wurden. Auf dem ersten Platz gelangte das Büro „JUCA Landschaft und Architektur, Brücker Fickinger Partnerschaft“ aus Berlin, „das in seinem Entwurf abwechslungsreiche Landschaftsbausteine aufführt, die die Qualitäten des vorhandenen Raums an den richtigen Stellen anreichert und vielfältig erlebbar macht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Jüchen.