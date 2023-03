Schulen in Jüchen Programm für sichere Schulwege

Die Stadt will nun in der Nähe der Grundschulen für Elterntaxis die „Kiss & Go“-Zonen, ergänzt um ein eingeschränktes Halteverbot, einrichten. Von dort aus sollen die Kinder den restlichen Weg zu Fuß zurücklegen. Darüber hinaus sollen Querungsstellen, an den Kinder gute Sicht über den Verkehr haben, mit Bodenmarkierungen und „Fuß-Steps“ markiert und damit kenntlich gemacht werden. An einigen Stellen könnten mit Markierungen Fahrbahnverengungen geschaffen werden, an denen Kinder leichter über Fahrbahn gelangen sollen.