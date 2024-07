Vom 2. bis 4. August im Schloss Dyck Live-Musik und Gaumenfreuden beim Sommer auf Schloss Dyck

Der letzte Tag des Open-Air-Festivals beginnt am 4. August um 10.30 Uhr mit einem Auftritt der Jazzcombo „Elastic Frames“. Danach betritt um 13 Uhr erneut die Gruppe „Professor Bottleneck & The Juke Kings“ die Bühne – diesmal jedoch mit einer Darbietung, die Südstaaten-Flair in den Schlosspark bringen soll. Der Abschluss des Festivals ähnelt dem Auftakt: Ab 15.30 Uhr erklingt Flamenco-Musik, zu der professionell getanzt wird.