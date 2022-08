Konzert der Musikschule in Jüchen : Pro-Musica-Talente begeistern

Konzert der Musikschule in Jüchen

Jüchen Beim Sommernachtstraum von Pro Musica trat Knabensolist Teodor Yakymyshyn aus der Ukraine hervor. Weitere Talente waren zu hören. Was beim Konzert im Freien auf dem Areal der Gesamtschule geboten wurde.

Eine große musikalische Bandbreite von der Klassik bis zu Rock und Rumba erlebten die Hörer beim Sommernachtstraum von Pro Musica. Besondere Talente stachen aus dem generell anspruchsvollen Programm hervor. Der Projektchor 007 hat den jungen Ukrainer Teodor Yakymyshyn als neues Mitglied gewonnen. In seinem hervorragend interpretierten Solo im „Laudate Dominum“ von Mozart bewies der Knabensopran sein geschultes stimmliches Können und eine tiefe Durchdringung des Werkes. „Bis zum Stimmbruch...“, wurde im Publikum geflüstert und kommentiert. Aber Chorleiter Matthias Regniet hofft, Teodor auch später noch bei den Männerstimmen einsetzen zu können.

Einen Vorgeschmack auf die „Misa Tango“, die der Komponist Martin Palmeri selbst dirigieren wird, gab das Chorprojekt 007 beim Sommernachtstraum mit dem „Gloria“. Das rhythmisch sehr anspruchsvolle Werk ist schwer zu singen. Doch der Chor erhielt begeisterte Ovationen und weckte die Lust, die „Misa Tango“ in der Gesamtaufführung am 18. September zu hören.

Ratinger Musikschüler begeistern ihr Publikum in der Stadthalle

Konzert in Ratinger Stadthalle

Konzert in Ratinger Stadthalle : Ratinger Musikschüler begeistern ihr Publikum in der Stadthalle

NEW Sommerkino in Mönchengladbach

NEW Sommerkino in Mönchengladbach : Filmgenuss und Live-Musik unter freiem Himmel

Musikalischer Nachwuchs in Radevormwald

Musikalischer Nachwuchs in Radevormwald : Musikschule befindet sich im Umbruch

Ein Schwerpunkt des Pro Musica-Konzertes war die Gitarrenmusik, auch begleitet von weiteren Instrumenten. Den zweiten Teil gestaltete „Rumba Gitana“ mit virtuoser Flamenco-Musik. Die Gruppe wird von Daniel de Alcala geleitet, der auch bei Pro Musica unterrichtet. Mitreißend-rhythmisch, virtuos-gekonnt nahm „Rumba Gitana“ die Hörer mit nach Spanien und Südamerika . Ein Wiedersehen und Wiederhören gab es mit Daniel März, dem früheren Gitarrendozenten und -Abteilungsleiter bei Pro Musica. Er präsentierte im Duett mit Daniel Alcala eine Flamenco-Version des „Präludiums BW 999“ von Johann Sebastian Bach , ein sehr selten gehörtes Arrangement dieses bekannten Barockwerkes. März trat auch mit seiner Lebensgefährtin, der Querflötistin Michelle Schulz, auf. Ebenfalls mit einem Bach-Werk, im Arrangement eng angelehnt an das Original, zudem mit bekannt-beliebten Melodien aus Südamerika überzeugte das perfekt aufeinander eingespielte Duett.

Sogar Debütanten wagten sich beim Sommernachtstraum erstmals vor Publikum auf die Bühne. Die „High New Rock“-Band der Musikschule traute sich an bekannte Hits wie „One of us“ von Joan Osborne oder „Bitch“ von Meredith Brooks heran. Verständlicherweise noch unsicher auf der Bühne, bewiesen die Jugendlichen aber musikalisches Potenzial. Ins rechte Licht setzten übrigens Ulrich Clancett, Friedrich Kremer, Tom und Lukas Krämer, die vor allem auch für den Sound zuständig waren, die großen und kleinen Bühnenmusiker. „Und sie tun das rein ehrenamtlich!“, betonte Pro Musica-Leiter Jörg Seyffarth.