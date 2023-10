Die Klosteranlage in Damm wird weiter restauriert Großspender besucht das Nikolauskloster

Faßbender, der eine Stiftung unterhält, ist auch Diakon. So gestaltete er gemeinsam mit Klosterleiter Pater Andreas die Sonntagsmesse. Er bleibt dem Nikolauskloster verbunden, wie er gegenüber unserer Zeitung betonte. Der Name seiner Stiftung ist auf der neuen Tafel verewigt, auf der auch sonstige Geber stehen. Außerdem wird Faßbender einmal im Jahr im Nikolauskloster eine Messe in Gedenken seiner verstorbenen Eltern und Adoptiveltern halten. Und er wird einmal im Jahr mit einer Gruppe zu einer Einkehr mit seelsorgerischer Betreuung durch Pater Athanasius ins Nikolauskloster kommen.