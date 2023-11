Internationales Gitarrenfestival Jüchen Preisträger stammt aus Mexico

Jhostin Misael Guzmán Martinez aus Mexiko ist der Preisträger des internationalen Gitarrenwettbewerbs, der am Wochenende in Jüchen stattfand. Er erhält neben der Zusage für vier Konzerte in Deutschland 1.000 Euro und, vor allem, eine funkelnagelneue Gitarre im Wert von 3.000 Euro. Jhostin Misael Guzmán Martinez studiert bei Professor Gerhard Reichenbach an der Musikhochschule Wuppertal. „Er überzeigte die achtköpfige Jury durch ausgewogenes musikalisches und technisch sicheres Spiel“, sagt Arne Harder, zusammen mit Daniel März Gründer und musikalischer Leiter des Festivals. Der zweite Preis ging an Konstantinos Zachariadis aus Griechenland (500 Euro). Der dritte Preis (je 250 Euro von der Jüchener Ventalis-Apotheke) wurde geteilt: Ihn errangen Juan Manuel Posado aus Kolumbien und Harald Trass aus Remscheid. Der deutsche Preisträger Harald Trass stammt ursprünglich aus Estland: 2010 begann er mit dem Gitarrenstudium in Nömme, das er an der Musikhochschule Tallin – der Hauptstadt Estlands – fortsetzte. Heute ist er Dozent an der Schule für Musik, Tanz & Theater in seiner „neuen“ Heimatstadt.