Autoscheibe eingeschlagen Portemonnaie und Schlüssel aus Auto gestohlen

Ein Portemonnaie, ein Kraftfahrzeugschlüsse und zwei Taschen – das ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Beute bei einem Autoaufbruch am Donnerstag, 19. Oktober, in Hochneukirch. Eine 56 Jahre alte Mönchengladbacherin hatte ihr Auto an der Rheydter Straße geparkt. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen 10.20 und 10.45 Uhr eine Autoscheibe eingeschlagen. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt und sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei in Verbindung zu melden. Sie rät, beim Verlassen des Fahrzeuges keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Das Auto sei kein Safe.