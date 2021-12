Ermittlungen in Jüchen : Polizei sucht Lkw-Fahrer wegen Unfallflucht

Jüchen Ein weißer Lkw hat in Jüchen vermutlich für mehrere Schäden gesorgt und ist weiter gefahren. Die Polizei sucht nun den Fahrer.

Ein weißer Lkw hat in Jüchen vermutlich für mehrere Schäden gesorgt und ist weiter gefahren. Die Polizei sucht nun den Fahrer. Am Montag, 6. Dezember, um 10.12 Uhr verständigten Anwohner der Stadionstraße die Polizei. Eine weiße Sattelzugmaschine habe mit ihrem Auflieger eine Hauswand touchiert. Der LKW fuhr dann in Richtung Odenkirchener Straße davon. Wenige Zeit später erreichte die Polizei eine weitere Meldung. Ein geparkter BMW an der Einbahnstraße „Scheulenbend“ wies auf der linken Seite erhebliche Kratzer auf. Ein Zeuge beschrieb, dass ein weißer LKW am Vormittag in die entgegengesetzte Richtung gefahren sei. Das Verkehrskommissariat vermutet, dass es sich in beiden Fällen um denselben Unfallflüchtigen handelt. Zeugen beschreiben den Fahrer der, nach ersten Hinweisen, litauischen Sattelzugmaschine als schlank, mit braunen Haaren und im Alter von etwa 35 Jahren. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.