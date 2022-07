Polizeieinsatz in Bedburdyck : Polizei stellt Duo auf nächtlicher „Erkundungstour“

Jüchen Das vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldete Motorrad vom Typ Husqvarna Vitpilen 701 ist wiederaufgetaucht. Die Polizei stellte es bei einem Einsatz sicher. Was die Kripo jetzt sonst noch alles ermittelt.

Das vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldete Motorrad vom Typ Husqvarna Vitpilen 701 ist wiederaufgetaucht. Die Polizei stellte es bei einem Einsatz sicher. Die Einsatzkräfte erwischten zwei junge Männer bei einer „Erkundungstour“. In der Nacht zu Mittwoch, 6. Juli, waren Anwohner gegen 2 Uhr auf ungewöhnliche Vorgänge im Bereich der Gierather Straße und Rederhof in Bedburdyck aufmerksam geworden, sie riefen die Polizei. Ein Unbekannter solle sich teils durch Gärten bewegen und sich geparkte Autos genau ansehen. Angekommen sei er augenscheinlich mit einem Roller. Die Polizisten stießen zunächst an der Gierather Straße auf einen unbesetzten PKW, in dem das Innenraumlicht leuchtete. Der Wagen war allem Anschein nach ohne Beschädigung geöffnet worden. Die Polizei geht derzeit von einem versuchten Pkw-Diebstahl aus.