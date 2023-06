Fahndung in Jüchen nach Zeugenhinweis Mutmaßliche Einbrecher auf der B 59 gefasst

Einer Streifenwagenbesatzung war der dunkle Kleinwagen der Männer im Rahmen der Fahndung wenige Minuten nach der Tat auf der Bundesstraße 59 in Fahrtrichtung Autobahn aufgefallen. Der Fahrzeugführer folgte den Aufforderungen der Polizei zum Anhalten – die Insassen ließen sich widerstandslos festnehmen. Die drei Männer, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, bestreiten in ihren Vernehmungen die Tat. Die Ermittlungen der Kripo dauern derzeit noch an. Zeugenhinweise werden unter 02131 3000 entgegen genommen.