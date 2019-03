Kriminalität in Jüchen : Polizei fasst mutmaßlichen Serien-Einbrecher

Jüchen Die Kriminalpolizei ist einem 22-jährigen Mann aus Jüchen auf die Spur gekommen, auf dessen Konto mindestens drei Einbruchdiebstähle gehen sollen.

Zu den Taten, die der Mann begangen haben soll, zählen auch die Einbrüche in ein Restaurant an der Straße „In den Weiden“ sowie in einen Gasthof an der Wilhelmstraße. Wie die Polizei mitteilt, klickten jetzt die Handschellen: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde er in Untersuchungshaft gebracht. Inzwischen soll er die Taten gestanden haben. Grund dafür war offenbar die Finanzierung seines Drogenkonsums.

Der Kripo ist es damit gelungen, zwei Einbrüche einer mysteriösen Serie in Jüchen aufzuklären, die seit Ende vergangenen Jahres den Ladenbesitzern Sorge bereitet. Ob dem jungen Mann weitere Taten auch in Jüchen zur Last gelegt werden können, ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Rückblick: Bei dem Einbruch in das italienische Restaurant an der Straße „In den Weiden“ hatte der Täter unter anderem einen weißen Kleintransporter gestohlen, den die Polizei nun auf der Bismarckstraße im Ortsteil Gierath sicherstellen konnte. Bei dem Einbruch in den Gasthof an der Wilhelmstraße soll der geständige Mann unter anderem Bargeld und Zigaretten gestohlen haben.

Wie die Polizei mitteilt, besteht der Verdacht, dass der 22-Jährige auch für Straftaten im Stadtgebiet Grevenbroich verantwortlich ist. So soll er im Januar in einen Autoteile-Handel „Am Hammerwerk“ eingestiegen sein. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass er im Winter aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses einen Motorroller gestohlen hat und für drei Auto-Aufbrüche verantwortlich ist.

(RP/cka)