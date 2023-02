Feuer in Jüchen Polizei ermittelt zu zwei brennenden Autos

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Donnerstag, 9. Februar, gegen 21.15 Uhr, an der Silostraße im Bereich der Park-and-Ride-Anlage ein roter Toyota Aygo in Vollbrand. Wie die Polizei am Montag mitteilte, löschte die Feuerwehr den Brand. Durch Flammen und Hitze wurden auch ein Mercedes und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kripo. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde sichergestellt.