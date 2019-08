Jüchen : Polizei ermittelt wegen Serie von Autoaufbrüchen

Jüchen Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen von Fahrzeugaufbrüchen, die sich hauptsächlich in der Nacht zu Montag und vergangenen Wochenende ereigneten.

Die Tatorte lagen an der Wilhelmsstraße, dem Schürfweg, der Odenkirchener Straße, der Buschgasse, der Silostraße, dem Jakobusweg und der Straße „Am Rathaus“ in Jüchen. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Telefon Telefon 02131 3000. Und sie weist darauf hin, ein Auto sei kein Safe. im Auto liegen gelassene Wertsachen lockten Dieb an.