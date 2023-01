Mögliche Tierquälerei in Jüchen Polizei ermittelt nach „Entsorgung“ von Kaninchen

Dass sich Tierhalter auf so eine Weise ihrer Verantwortung entziehen, stimmte in den vergangenen Tagen viele fassungslos. Der Hauseigentümer, vor dessen Eingang das todkranke Tier abgestellt worden war, rief in seiner Not das Tierheim an. Das wiederum nahm sich des Kaninchens an und stellte es einem Tierarzt vor. Der Bock konnte seine Hinterläufe mutmaßlich in Folge einer Wirbelverletzung nicht mehr bewegen und hatte offenbar tagelang in seinen eigenen Ausscheidungen gesessen. Dem Tierschutzverein für den Rhein-Kreis Neuss zufolge soll dadurch bereits ein Verwesungsprozess eingesetzt haben – am lebenden Tier. Der Tierarzt setzte schließlich eine erlösende Spritze.