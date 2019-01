Strukturwandel: Kohle-Ende: Wird Jüchen zur Sonderplanungszone?

Jüchen Seit Jahrzehnten ist Jüchen durch die Braunkohlenförderung geprägt. Der Bürgermeister fordert im Hinblick auf den Strukturwandel eine Sonderplanungszone – und zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Von dem Tagebau auf Jüchener Stadtgebiet könne eine „Mondlandschaft“ zurückbleiben, wenn sich RWE nicht an seine Zusagen zur Rekultivierung und zur Verfüllung des großen Lochs halte: Das befürchtet FWG-Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel. Die meisten Fraktionsspecher gingen in ihren Reden zur Verabschiedung des städtischen Haushaltes 2019 auch intensiv auf den anstehenden Strukturwandel ein. Hommel ist im Gegensatz zur Ratsmehrheit zwar für einen schnelleren Kohleausstieg, als ihn die bislang geltende Leitentscheidung vorsieht. Er stellte aber erneut den Energiekonzern RWE „an den Pranger“ und sagte: „RWE geht es nicht um Jüchen, es geht ums Geld.“

CDU-Fraktionssprecher Ralf Cremers erinnerte an die bisher ungelöste Frage der Verkehrsanbindung für das gemeinsame Gewerbegebiet von Jüchen und Grevenbroich, das RWE gemeinsam mit der Duisport AG entwickeln will. Er wiederholte die Einladung an den Landesbetrieb Straßen.NRW, RWE und die Duisport AG, in Jüchen vor dem Fachauschuss oder Stadtrat ihre Pläne darzulegen. Er bedauert, dass dies bislang „ohne politischen Druck von der Basis“ nicht funktioniert habe. Cremers beklagt aber auch einen, aus seiner Sicht, „Schnellschuss in Richtung Kohlestromerzzeugung“. Es gebe keine langfristige Planung, stattdessen nur „panischen Aktionismus“, wirft er den Bundes- und Landespolitikern vor. Aber über die Versorgungssicherheit, gerade der stromabhängigen Industrie, mache sich offenbar keiner Gedanken oder Sorgen. „Weit entfernt sind wir auch von einer sinnvollen Planung der Tagebaulandschaft“, sagt der CDU-Sprecher. Auch wenn er dem Zweckverband (Tagebaufolgelandschaften) große Chancen einräume, ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept zu erarbeiten, so sei dies im Moment angesichts des noch offenen Tagebau-Endes „Kaffeesatzleserei“, sagt Cremers. Er spricht von „Fassungslosigkeit und Wut“ im Hinblick auf Äußerungen der Berliner „Kohlekommission“ zu einem möglichen Kohleausstieg bereits bis zum Jahr 2035.