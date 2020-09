Tagebau-Themen im Jüchener Stadtrat : Kritik an Schild und Tagebaufolgen

Jüchen Anwohner der Holzer Straße klagen über nächtliche Rennen und fordern den Abbau des Hinweisschildes zum Tagebau-Aussichtspunkt. Sie haben Unterschriften gesammelt.

Mehr als nur als ein Déjà-vu werden die Mitglieder des Jüchener Stadtrates bei ihrer ersten Sitzung nach der Wahl am 1. Oktober haben. Doch nicht alles ist in den Anträgen der FWG zu den Folgen des Tagebaus schon wohlbekannt. Neuerdings regt sich Protest aus der Anwohnerschaft der Holzer Straße, die sich über „ungebetene Besucher“ der Tagebauaussichtsplattform beklagen.

Dazu heißt es aber auf Redaktionsnachfrage von der Stadtverwaltung, der FWG-Antrag sei an den Landesbetrieb Straßenbau NRW und die Kreispolizeibehörde Neuss weitergeleitet worden. Über die ermittelten Verkehrsbewegungen durch die Kreispolizei will die Verwaltung im Rat und im Verkehrsausschuss dann berichten.

Stadtsprecher Norbert Wolf erläutert: „Die Stadt Jüchen hat keine gesetzliche Grundlage, eigene Kontrollen vorzunehmen. Anwohner, die bei der Verwaltung widerrechtliches Verhalten auf der Holzer Straße angezeigt haben, wurden in der Vergangenheit über die jeweiligen Zuständigkeiten unterrichtet.“ So seien auch Anwohner-Hinweise zur verbotenen Fahrweise (Raser-Rennen) an die Polizei, mit der Bitte um Durchführung von Kontrollen, weitergeleitet worden.

Da es in der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Tagebau- Aussichtpunkt in Hochneukirch immer wieder zu Suchfahrten in Hochneukirch gekommen sei, habe die Verwaltung auf Anregungen von Bürgern aus Hochneukirch reagiert und vor einiger Zeit eine klare Hinweisbeschilderung zum Aussichtspunkt angebracht, erinnert Wolf. Deshalb seien die vorhanden Hinweisschilder an der Holzer Straße und der Talstraße aufgestellt worden.