Schwierige Haushaltsberatungen in Jüchen Politik vertagt den Etat-Beschluss auf März

Wie lässt sich verhindern, dass die Stadt mit einem steigenden Haushaltsminus in die Haushaltssicherung schlittert? Eine Antwort darauf hatte der Haupt- und Finanzausschuss nicht, und bei der Suche nach Lösungen will er sich mehr Zeit nehmen als geplant. Auf Antrag der CDU soll der Etat 2023 nicht wie vorgesehen im Dezember, sondern erst im März beschlossen werden. Die von der Stadt vorgeschlagenen Steuererhöhungen und Kürzungen beim Schulausbau sind damit nicht vom Tisch, doch die Fraktionen wollen in den kommenden Monaten den Etatentwurf auf Einsparpotenzial durchforsten und kostengünstigere Lösungen suchen. „Wir brauchen dafür Zeit, wir werden uns die Ausgaben noch einmal ansehen und prüfen, ob Projekte zeitlich verschoben werden können. Und wir werden uns auch den Stellenplan ansehen“, kündigt CDU-Fraktionschef Mario Broisch an