Friedhöfe in Jüchen Politik stimmt höheren Friedhofsgebühren zu

Die Finanzierung verbessern sollen aber auch neue Begräbnisangebote im Rahmen des „Friedhofs der Zukunft“. Nach Auskunft von Annette Gratz hat sich die Kommission dafür entschieden, auf dem Friedhof in Gierath neue kleine Stelen zu errichten, an denen jeweils mehrere Urnen in der Erde beigesetzt werden. Zuvor waren in Bedburdyck Urnengräber rund um einen Baum angelegt worden, eine Bestattung ist bereits erfolgt.