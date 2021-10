Am zentralen Platz gibt es reichlich Kritik : Politik diskutiert über den Jüchener Marktplatz

Jüchen Der Jüchener Marktplatz soll mit Beteiligung der Bürger neu gestaltet werden. Vorschläge gibt es reichlich, vom Abbau der blauen „Scheune“ bis zur Lösung des Parkproblems. Über das Vorgehen gibt es in der Politik allerdings unterschiedliche Ansichten.

Dass der Jüchener Marktplatz ein neues Outfit benötigt, darüber sind sich viele Jüchener einig. Wie das erreicht werden soll, darüber gibt es in der Politik Diskussionen – zuletzt in der Ratssitzung, in der die Verwaltung eine Liste mit Kritikpunkten und Anregungen von Jüchenern für den Platz vorgelegt hatte. SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Josef Schneider plädierte für eine grundlegende Überplanung des Marktplatzes, bevor weitere Maßnahmen zur Neugestaltung ergriffen werden. Doch damit konnte sich die SPD wie schon früher nicht durchsetzen. Das zur Verfügung stehende Geld sei „für Maßnahmen besser eingesetzt als wenn wir dafür erst ein Planungskonzept in Auftrag geben“, sagte CDU-Fraktionschef Ralf Cremers.