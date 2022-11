Renate Fellner : Poesie rund um die Kraft des Windes

Kamphausen Autorin Renate Fellner trug in einer adventlichen Lesung aus ihrem neuen Buch „Weitergehen mit Wind“ vor. Warum sie auch Fantasiewörter verwendet.

Renate Fellner hatte an alles gedacht bei ihrer Lesung am Sonntagnachmittag aus ihrem neuen Buch „Weitergehen mit Wind“, selbst auf Kleinigkeiten. Auf jedem Platz lag ein kleiner Stein, die Namen der Besucher leuchteten als Blattgold. „Da ist die Renate unschlagbar“, sagte eine Zuhörerin. Die Pianistin Helga Steinecker von der Städtischen Musikschule Mönchengladbach und der Tenor Dennis George begannen den gemütlichen Nachmittag mit ihrem Vortrag „Die Uhr“ von Carl Loewe. Das Lied umfasst ein ganzes Leben.

Renate Fellner hat eine genaue Vorstellung davon, wie ihre Gedichte auf Zuhörer wirken sollen: „Meine Poesie beflügelt sie, in ihre Gedankenwelt einzutauchen.“ Die Skizzen und Fotos in ihrem neuen Buch seien bewusst nicht in allerhöchster Qualität dargestellt worden. „Perfekte Glanzfotos sind nicht mein Anliegen. Nein, ich reduziere – und reproduziere mit meinen Worten und Bildern mein, vielleicht aber auch Ihr inneres Leben.“

Die Erinnerungswelt der Leserinnen und Leser anzustoßen, ist ihr ein wichtiges Anliegen. Ihr Buch bindet Gedanken in Gedichte. Was ist Malega? Renate Fellner hat immer wieder Wörter kreiert, die es so gar nicht gibt. Was dahintersteckt: Solche Fantasiewörter sind Platzhalter, die es dem Leser ermöglicht, seine persönlichen Sehnsüchte einzubringen. Renate Fellner spricht von Gedankenflusen. Es sind zumeist kurze Gedichte mit kurzen Strophen.