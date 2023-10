Gesamtschule in Jüchen Pläne für Partnerschaft mit Schule in Israel liegen auf Eis

Noch stehen die Bemühungen ganz am Anfang. Über einen Sozialpädagogen, der einige Jahre in Israel gelebt hat, waren die ersten Kontakte zu einer Schule in Jerusalem entstanden. An der Schule werden, wie Elmar Welter berichtet, Kinder in den gleichen Altersgruppen wie an der Jüchener Schule unterrichtet. Der Name der Schule in Israel laute, aus dem Hebräischen übersetzt, „Hand in Hand“. „Wir finden es, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, wichtig, die Jugendlichen in Israel und Deutschland einander näher zu bringen“, erklärt Schulleiterin Susanne Schumacher.