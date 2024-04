“Begegnungsraum“ in Jüchen-Hochneukirch Pläne für den alten Schmölderpark

Bei den zahlreichen Projekten sind auch mehrere Themen in Jüchen benannt. So geht es etwa um den „Begegnungsraum Schmölderpark“ in Hochneukirch. Die ehemalige Villa mit dazugehörigem Park gehört der Stadt Jüchen. Das Haus wird seit 1981 von der Lebenshilfe als Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung genutzt. Der Park ist allgemein zugänglich, der Rhein-Kreis Neuss führt die Anlage als „regional bedeutsame Parkanlage“. Ziel des „Entwicklungsplans Kulturlandschaft“ ist es nun, den Schmölderpark nicht nur als innerstädtische Grünanlage zu entwickeln, sondern über die denkmalgerechte Gestaltung einen attraktiven Start- oder Endpunkt im Kulturlandschaftsnetz zu schaffen. Der Park liegt nicht weit weg vom Haltepunkt der Bahnlinie Köln-Mönchengladbach. Das ermögliche das Umsteigen vom ÖPNV aufs Rad.