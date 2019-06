Erstes Bürgerpicknick im Schloss : Schloss Dyck bittet zum Rendezvous

Dyck Viele Besucher, teilweise in Gruppen oder im Familienverbund, vergnügten sich beim kulinarischen Schloss-Picknick. Ebenso beliebt wie im Sonnenschein zu schmausen war die bemerkenswerte Führung durch die Fauna der Anlage.

Wer durch die blühende Parkanlage von Schloss Dyck spaziert, genau hinschaut und hinhört, entdeckt faszinierende Wesen. Im Teich an der Orangeriehalbinsel schlummern karpfenähnliche Fische, Klein- und Großlibellen jagen über der Wasseroberfläche der nächsten Mahlzeit hinterher und Schildkröten tummeln sich im Wasser oder recken ihren Panzer gen Sonne.

Das alles konnten die zahlreichen Teilnehmer an den Tierführungen von Grillo Böttcher sehen und erleben. „Ich bin begeistert, wie viele Menschen sich für die Tiere rund ums Schloss interessieren“, betonte die Expertin. Sie riet: „Man braucht Ruhe und ein geduldiges Auge, um möglichst vielen Tieren und Insekten zu begegnen.“ Ausgestattet mit einem Kescher und einigem Anschauungsmaterial,ging die große Gruppe los, ganz leise, sehr wissbegierig und überaus gespannt. „Die Libellen sind wahnsinnig neugierig und setzen sich gerne auch einmal auf Schultern“, wusste Grillo Böttcher zu berichten. „Aber man darf unbesorgt sein: Sie stechen nicht.“ Vergebens suchte sie nach einer Larve, um sie den Teilnehmern zu zeigen. Aber: „Libellen haben wenig Chancen, sich zu vermehren. Denn Gartenbesitzer zerstören auch die Larven, wenn sie ihren Garten winterfest machen. Stehende Gewässer sind dazu auch noch selten geworden: Feuerlöschteiche und Viehtränken gibt es so gut wie gar nicht mehr.“ Noch in den 1930er-Jahren hätte man ganze Schwärme mit hunderttausenden Libellen beobachten können.