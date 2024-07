Leon Pferdmenges aus Jüchen Pferdezüchter aus Waat wird mit seinem Team Weltmeister

Nun war es wieder so weit: Der 23-Jährige nahm vom 4. bis 6. Juli mit seinem Team an den „International Young Breeders World Championships 2024“ in Dänemark teil. Der Wettkampf, an dem circa 120 Teilnehmer aus elf verschiedenen Ländern, darunter auch Partizipanten aus dem weit entfernten Kanada, gegeneinander antraten, fand an drei Turniertagen statt und bestand aus vier Disziplinen. Der erste Tag startete mit einer Theorieprüfung zum Pferdezüchten. Nur Fabienne Dürselen aus dem „Team Rheinland“ schaffte es, die volle Punktzahl zu erzielen. Mit 92 (Celine Koert) und 88 (Nele Kopka und Leon Pferdmenges) von 100 Punkten lagen die anderen Teammitglieder knapp dahinter.