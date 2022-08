Jungzüchter aus Jüchen : Pferde-Profi Pferdmenges erringt erneut Meistertitel

Waat Pferde-Jungzüchter Yannick Pferdmenges hat erneut einen Titel geholt: Der junge Waater ist nicht nur frisch gebackener Weltmeister, sondern jetzt auch Deutscher Meister der Jungzüchter. In Münster hat der 24-Jährige „abgeräumt“ – aber nicht allein.

Insgesamt hatten sich an dem Wettbewerb rund 100 Pferde-Züchter aus 13 verschiedenen Zuchtverbänden beteiligt. Der Erfolg der Waater ist beachtlich. Dabei hatte sich Yannick Pferdmenges persönlich nach seinem kürzlich errungenen WM-Titel keine allzu großen Ziele in Bezug auf die Deutsche Meisterschaft gesteckt. „Wir freuen uns sehr“, sagt der 24-Jährige, der nicht nur in der Altersklasse 19 bis 25 Jahre den ersten Platz belegte, sondern auch in der Gesamtwertung.