Ostern in St. Jakobus : WDR zeigt Jüchen als Beispiel für die virtuelle Seelsorge

Jüchen In der „Aktuellen Stunde“ und in den „Tagesthemen“ berichtete der Jüchener Pfarrer Ulrich Clancett über die virtuelle Seelsorge in der Corona-Krise.

In illustrer Folge wurde der Jüchener Pfarrer Ulrich Clancett am Sonntagabend im WDR-Fernsehen präsentiert. Zunächst war die „Aktuelle Stunde“ bei ihm in der St.-Jakobus-Kirche. Flankiert wurde das Interview von Beiträgen über den Ostersegen des Papstes und von der Ansage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zur Corona-Krise. Clancett war auch mit einem Statement bei den „Tagesthemen“ zu sehen. Schließlich war der ehemalige Regionaldekan der Erste oder zumindest einer der Ersten in der Region, als er noch vor der Kontaktsperre Vorbereitungen getroffen hatte für die „virtuelle Seelsorge“. Seit die Kirchen geschlossen werden mussten, sendet das „St.-Jakobus-Radio“ per Audiostream die Heiligen Messen. Dazu konnte Clancett auf die Sound- und Veranstaltungstechnik seines Teams von jungen Leuten zurückgreifen, die sonst etwa das Jüchener Schützenfest beschallen. Moderator Michael Dietz sagte: „Die Jungs verbreiten jetzt Predigt statt Party.“ Im Interview berichtete Clancett auch von der Internetseelsorge, die jetzt ganz besonders nachgefragt sei: „Die Kollegen machen einen Wahnsinnsjob“, lobte er. In der Corona-Krise müsse man kreativ werden, zeigte er sich aufgeschlossen, auch zu einer Beichtgelegenheiten per Skype.