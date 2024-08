Lieblingsplätze in Jüchen Die Natur genießen und erhalten ist sein Ziel

Es sind die Kleinigkeiten, die in der Summe zum Erhalt der Natur und einer natürlichen Umwelt beitragen. Das Anpflanzen der Linde gehört ebenso dazu wie die Hege und Pflege der Natur. So auch das Aufklauben von Müll an der Bushaltestelle – und dazu gehören auch die Setzlinge aus dem Bereich Lützerath, die Quack vor der Zerstörung des Orts ausgrub und die er in Jüchen einpflanzte. „Wir können nur mit der Natur leben, nicht ohne und nicht gegen sie“, sagt der Mann, der in sich ruhend, zufrieden von seinem Lieblingsplatz in die Weite der Landschaft schaut.