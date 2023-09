Flüchtlingspolitik in Jüchen Debatte um Limit für Migranten-Zuweisungen

248 Menschen sind in Unterkünften untergebracht, die der Stadt Jüchen gehören oder die die Stadt für diesen Zweck angemietet hat. Zwei der insgesamt zwölf zur Verfügung stehenden Gebäude sind bislang nicht belegt – so befindet sich etwa die Karl-Justen-Halle in Bedburdyck (58 Plätze) nach wie vor in einem „Stand-by-Modus“. Wie die Stadt in einer Vorlage für die Ratsleute ausführt, werden nach wie vor Objekte zur dezentralen Unterbringung akquiriert.