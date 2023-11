Jüdische Opfer sollen nicht vergessen werden Parteien reinigen „Stolpersteine“

Mehr als 60 „Stolpersteine“ an über 20 Standorten in den Jüchener Stadtteilen halten jüdische Menschen in Erinnerung, die Opfer der Nationalsozialisten geworden sind, verfolgt und ermordet wurden. Künstler Gunter Demnig hatte die mit Namen, Geburtsdatum und Schicksal der Opfer versehenen Messingplatten im Stadtgebiet verlegt. Nun gab es im Rahmen des Gedenkens an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 eine parteiübergreifende Aktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FWG setzten ein gemeinsames Zeichen gegen das Vergessen: Die Parteien reinigten etliche Stolpersteine, um sie wieder zum Glänzen zu bringen.