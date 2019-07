Klompenkirmes in Otzenrath : Gelungene Kirmes mit 30 Klompengruppen in Otzerath

Otzenrath Die Festtage in Otzenrath wurden auch von Gästen aus den anderen Ortsteilen gerne besucht. Auftakt war ein Überraschungsfeuerwerk fürs Königspaar.

Was die tollste Veranstaltung der Otzenrather Klompenkirmes ist? Da brauchten die zehn Mädels der Klompengruppe „Jung, Jeck, Jut aussehend“ mit ihren als rosa Schweinchen gestalteten Klompen nicht lange zu überlegen: „Das ist der Klompenmontag“, sagen sie. So war auch die Erwartungshaltung der ganz neuen Gruppe „Zickenalarm“.

Schon der Start in die fünf Festtage am Freitagabend war imposant und stimmungsvoll. Wie auf ein geheimes Signal hin strebten gegen 19 Uhr aus allen Richtungen mehr als 30 Klompengruppen plus Musikzüge mit prächtig geschmückten Maibäumen dem Dorfplatz zu, wo die Kirmeseröffnung zelebriert wurde. Überraschender Höhepunkt des Abends war das herrliche Feuerwerk, mit dem der Königszug „Spontan dabei“ das noch zu krönende Ehepaar Strauch überraschte. – Toll auch der Krönungsball am Samstagabend, der von starken Delegationen aus Jüchen, Hochneukirch, Garzweiler und Holz besucht war und sehr emotional verlief. Beim scheidenden Königspaar Marco und Irina Frentzen gab es reichlich Tränen, als der Applaus so gar nicht enden wollte. Doch es wird sich für die beiden noch ein Ministerjahr beim neuen Königspaar anschließen.