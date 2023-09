Ärger auf Spielplatz in Jüchen-Otzenrath „Wer hat unsere Schaukel abgesägt?“

Otzenrath · Ärger gibt es auf dem Kinderspielplatz in Otzenrath am „Räuberwäldchen“. In einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ wurde die dortige Schaukel abgesägt. Eltern und vor allen die Kinder fragen, wo das Spielgerät geblieben ist.

21.09.2023, 13:25 Uhr

Die vier Pfähle, mit denen die Schaukel im Boden verankert war. Foto: Privat

Von Gundhild Tillmanns

„Wo ist unsere Schaukel geblieben?“, fragen sich Kinder und Eltern in Otzenrath. Auch bei Facebook stellte Sabine Schlee diese Frage und präsentierte dazu ein Foto von vier „einsam“ stehenden, abgesägten Pfeilern, an denen bis vor kurzem noch die Schaukel auf dem Kinderspielplatz am sogenannten Räuberwäldchen gehangen hatte.