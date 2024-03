Osterfeiern in Kirchen und im Kloster Ostern wird in Jüchen auch auf der Klosterwiese gefeiert

Außergewöhnlich wird in Otzenrath dann der erste Ostertag gefeiert: „Es gibt bei uns zwar keinen Osternacht-Gottesdienst, dafür aber am Ostersonntag in aller Frühe um 7.30 Uhr eine Auferstehungsfeier auf dem evangelischen Friedhof in Otzenrath“, kündigt Bamberg an. Und es werde ein gemeinsames Frühstück im Anschluss an die Auferstehungsfeier geben. Anschließend folgt der Familiengottesdienst in Hochneukirch, bei dem auch Kinder getauft werden. „Und wir suchen mit den Kindern Ostereier auf dem Gelände in Hochneukirch“, kündigt Bamberg an. In den Vorjahren hätten die Spielgruppen der Gemeinde die Ostereier sogar selbst angemalt.