Benefizausstellung im Nikolauskloster Osterfest mit Kunst im Kloster

Robert Jordan präsentiert wieder kunstvolle Fotografien aus seiner ganz besonderen Perspektive. Der Korschenbroicher lebt inzwischen in Grevenbroich. Er ist im Rhein-Kreis Neuss bekannt als Organisator und Kurator von Kunstaustellungen. In den vergangenen drei Jahren widmete sich Robert Jordan der Fotografie. Er hat seine Bilder bereits in einigen Ausstellungen präsentieren und auch ein Buchprojekt realisieren können. Er sagt: „In einer instabilen Zeit kann die Kunst helfen, den Alltag zu heilen. Deshalb passt die Kunst zu Ostern gut in ein Kloster. Die Auferstehung wird als Licht der Hoffnung gefeiert.“