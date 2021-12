Corona in Jüchen : Ordnungsamt kontrolliert 2G – bislang keine Verstöße

Corona in Jüchen

Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes sind unterwegs und prüfen, ob in Geschäften und Gastronomie die 2G-Regeln eingehalten werden. Foto: Stadt Jüchen

Jüchen Arbeit hat das Ordnungsamt Jüchen reichlich. So kontrolliert die Verwaltung mit zwei Mitarbeitenden die 2G-Regelungen in Geschäften und Gastronomie.

Ihre Bilanz: Geschäftsleute und Gastronomen würden die Kontrollen ernst nehmen, „das läuft gut“. Zwar habe es Hinweise gegeben, dass Auflagen nicht befolgt würden, „bestätigt hat sich das aber nicht“. Ernst nehme das Ordnungsamt auch die Kontrolle der Quarantäne. „Wir rufen zu Hause an oder fahren vorbei und klingeln, um zu sehen, ob die Person zu Hause ist. In den vergangenen Wochen hatten wir dabei keine Verstöße.“

Erheblichen Arbeitsaufwand bedeute auch die Erstellung der Quarantäne-Verfügungen. Nicht nur Ordnungsamt-Mitarbeiter schieben etliche Überstunden vor sich her. Jedes Fachamt hatte in der Pandemie Mitarbeitende ins Ordnungsamt abgeordnet, um die Arbeit zu stemmen. Und Wirtschaftsförderer Thomas Schröder berät Händler und Unternehmen nicht nur zu Ansiedlungen und Co., sondern auch bei Fragen zu Corona-Auflagen.