Opus 125 gastierte in St. Jakobus Orchestermusik vor vollem Haus in Jüchener Pfarrkirche

Seit Juni 2022 ist der junge Chilene Javier Álvarez Fuentes (30) der Chefdirigent des Orchesters. Er leitete in Jüchen äußerst präzise, aber ist kein Meister der leisen Töne. Darunter litt besonders das zweite Werk des Abends, Beethovens „7. Sinfonie A-Dur“, am 13. Dezember 1813, also vor 210 Jahren, in Wien uraufgeführt. Strahlendes Fortissimo lässt Fuentes glänzen, lyrische Kantilenen in Oboen, Klarinetten und Hörnern geraten auch zu laut. Der „Rhythmus an sich“, der den ganzen ersten Satz beherrscht und Richard Wagner fälschlicherweise von dieser Sinfonie als „Apotheose des Tanzes“ sprechen ließ, bleibt auf der Strecke. Sogar ein mächtiges Tutti schmälert das alte österreichische Wallfahrtslied, das im Trio des „Scherzo“ choraliter aufklingt. So werden auch schöne Melodien „untergebuttert“, vor allem, wenn man in der tragenden Akustik von St. Jakobus musiziert. Das Finale in seiner Wildheit ist jedoch fortissimo überwiegend angemessen. Darauf reagierte das Jüchener Publikum mit frenetischem Beifall.