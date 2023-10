Landwirtschaft in Jüchen Obstbauern sind mit der Apfelernte zufrieden

Auf einer Fläche von 20 Hektar rund um Schloss Dyck und das Nikolauskloster erstrecken sich die Apfelbaumplantagen der Familie Kallen. Der Verkauf läuft im Geschäft vor dem Eingang zum Schloss. „Das liebste Obst der Deutschen ist der Apfel“, so Ulla Kallen vom Obstverkauf am Schloss Dyck. Mit der Ernte und dem Verkauf ist die Landwirte-Familie zufrieden. Hagel, Frost und zu starke Sonneneinstrahlung blieben in diesem Jahr aus. Eine Beregnungsanlage, mit der die Blüten vor Frost geschützt werden, musste in diesem Jahr nicht eingesetzt werden. Und der Sonnenbrand, der in zu heißen Sommern die Äpfel schädigte, blieb diesmal aus.