Obst, Gemüse und Streichelzoo : Brüchers vom Hofladen in Waat setzen auf Regionalität

Silke Brücher im Hofladen. Was das Ehepaar anbaut, wird selbst verkauft. Anderes steuern Landwirte aus der Region bei. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf

Waat Volker und Silke Brücher bauen vieles selbst an, kooperieren zudem mit Landwirten aus der Region. Neben Obst und Gemüse im Laden gibt es einen kleinen Streichelzoo mit Schafen und Enten.

Silke und Volker Brücher sind Landwirte aus Überzeugung. Am Erdbeerstand des Waaters lernten sie sich vor zwei Jahrzehnten kennen und setzten ihre Idee vom eigenen Hofladen in die Tat um. Die Arbeitsteilung: Volker Brücher sorgt für den Anbau, Silke für den Verkauf.

Direkt neben dem Hof befindet sich ein kleiner Streichelzoo, in dem Laufenten und Schafe zu Hause sind. „Die werden nicht gegessen, sondern sind zum Streicheln und Anschauen“, stellt Silke Brücher beim Gang über das Gelände klar. Vor dem Geschäft steht Dekoratives aus Holz, innen lockt frisches Obst und Gemüse. Essig, Wein und Wurst werden zugekauft und runden das Angebot des Hofladens ab.

Arbeit und Privates sind bei Brüchers kaum zu trennen. Doch das haben sich beide bewusst so ausgesucht. Denn Volker (51) war eigentlich Gärtner, der nebenbei Erdbeeren anbaute. An seinem Stand, der gegenüber dem jetzigen Hofladen am Straßenrand stand, lernte er seine spätere Frau kennen. Silke Brücher (49) war früher als Pharmareferentin im Außendienst unterwegs und hatte in Waat ihr Pferd stehen. Schon vor der Hochzeit war beiden klar, dass sie Landwirtschaft und einen eigenen Hofladen wollten. „So haben wir mit dem Verkauf in einer Gartenlaube begonnen“, erinnert sich die Waaterin. 2003 wurde eine Halle gebaut. Von Giesenkirchen kommend ist sie das erste Gebäude. Direkt daneben stehen der Hofladen und das Wohnhaus.

Regionalität ist beiden wichtig. „Alles was wir anbauen, verkaufen wir auch selber“, erzählt die Chefin des Hofladens. Dazu gehören Kartoffel, Bundmöhren, Minigurken, Salanova – eine Mischung aus Kopf- und Eichblattsalat, Tomaten, Stangenbohnen und Kräuter. Den Erdbeeranbau gaben sie auf, weil sie dafür Erntehelfer brauchen würden. „Das war uns zu kompliziert“, erinnert sich die Waaterin, die den Betrieb mit ihrem Mann alleine stemmt.

Für den Marktstand in Giesenkirchen hat sie zwei Aushilfen, eine Studentin und eine „fitte Ruheständlerin“. Kohlrabi, Stangenbohnen, Feldsalat, Wirsing und Spitzkohl bauen Brüchers selber an. Die Erdbeeren erhalten sie jetzt aus Dülken, Eier aus WillIch und Äpfel von Kallen am Schloss Dyck. Möhren bekommen sie über den eigenen Anbau hinaus aus Hemmerden, Grünkohl aus Hochneukirch, Blumenkohl und Gurken aus Waat. „Was wir mehr brauchen, kaufen wir von Bauern aus der Region. Da sind wir sehr gut vernetzt“, erzählt die 49-jährige.

Die Zusammenarbeit gilt auch für die Nutzung der Felder, die nicht mehrfach mit der gleichen Frucht bestellt werden. „Da wechseln wir uns mit Bauern aus der Nachbarschaft ab“, erzählt die Geschäftsfrau.

Zu ihren Kunden gehören viele schon seit zwei Jahrzehnten. „Mein Mann hat anfangs einen Marktstand in Eiken übernommen und mit ihm dessen Kunden, die heute teilweise von uns beliefert werden“, erzählt die 49-jährige.

Über Mundpropaganda kamen andere dazu, die den Service der Waater nutzen. Im Hofladen kommen viele vorbei, weil sie sich umschauen wollen. „Wenn sie das Gemüse und die Kräuter sehen, fällt ihnen ein, was sie daraus zaubern können“, sagt die Chefin. Viele wissen auch das Schwätzchen zu schätzen. „Der Job ist abwechslungsreich“, erzählt die Waaterin, die in der Halle beim Kartoffel-Einsacken mit anpackt und im Laden bei der Deko ihre kreative Ader nutzt. „Ich habe keinen Acht-Stunden-Tag aber langweilig wird’s mir nicht“, erzählt sie lachend.

Auch Sohn Max, der im August 18 wird und dem Vater in der Halle hilft, scheint es zu gefallen. Er machte sein Fachabitur am Franz-Meyers-Gymnasium, im August startete er seine Ausbildung als Gärtner Fachrichtung Obstbau beim „Apfelparadies“ in Tönisvorst. An seinen Eltern sieht er, dass die Arbeit in der Landwirtschaft nachhaltig ist und Spaß machen kann.