Feuerwehr Jüchen Notfallübung im 3M-Zentrum in Jüchen

Jüchen · Etliche Martinshörner waren am Freitagmorgen, 4. Mai, in Jüchen zu hören. Rund 30 Feuerwehrleute rückten am 3M-Distributionszentrum an. Ein Brand musste dort nicht gelöscht werden, es handelte sich um eine unangekündigte Übung für Mitarbeitende und Einsatzkräfte.

02.06.2023, 16:00 Uhr

Im Distributionszentrum von 3M rückte die Feuerwehr an, es handelte sich um eine unangekündigte Übung. Foto: 3M Deutschland GmbH

Kurz nach elf Uhr eilten am Freitag, 2. Mai, Feuerwehrfahrzeuge aus vier Jüchener Löschzügen und -gruppen mit Martinshorn und Blaulicht zum 3M-Distributionszentrum in Jüchen. Nichts Schlimmes war passiert, am Ziel erwartete die Wehr eine Notfall-Übung. In einem der Sonderlager des Zentrums war ein Brand simuliert worden „Ziel dieser Maßnahme ist es, die betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne und die damit verbundenen Abläufe im Krisenfall unter realen Bedingungen zu überprüfen“, erklärte die Pressestelle von 3M. Mit dem Ergebnis war der Konzern zufrieden: „Sowohl die 3M Mitarbeitenden als auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben umgehend und korrekt reagiert und agiert“, lautete danach das Fazit. „Aus Sicht der Feuerwehr hat die Übung wie am Schnürchen geklappt“, sagte Heinz-Dieter Abels, Leiter der Feuerwehr Jüchen. „Die Alarmierungsketten haben funktioniert.“ Rund 30 Einsatzkräfte aus den Einheiten Jüchen, Gierath, Kelzenberg und Waat waren angerückt.

(cso-)