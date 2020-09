Holzarbeiten-Verkauf : Jüchener sammelt trotz Corona-Pandemie für krebskranke Kinder

Norbert Wirtz verkauft wieder zugunsten krebskranker Kinder. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Der Jüchener Norbert Wirtz hat in 16 Jahren bereits 134.000 Euro für die Deutsche Kinderkrebshilfe gesammelt. In diesem Jahr wird er wegen Corona weniger helfen können. Nun hofft er für seinen Holzarbeiten-Verkauf am Samstag auf große Nachfrage.

Herr Wirtz, wie viele Holzarbeiten haben Sie in diesem Jahr für den Adventsverkauf gefertigt?

Norbert Wirtz Bei uns lagern wieder 3500 filigrane Laubsägearbeiten mit insgesamt 300 Motiven – von Weihnachtsdeko über Elefanten bis zu Fußballer-Schutzengeln. Ich habe jede Woche mindestens 40 Stunden gearbeitet. Meine Frau Karin und meine Tochter Melanie haben geholfen. Das Problem: in diesem Jahr werden wir deutlich weniger verkaufen und damit weniger an Erlösen zu Gunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe sammeln.

Wegen der Corona-Pandemie?

Wirtz Ja. Zum einen wird es in diesem Jahr den Jüchener Weihnachtsmarkt in gewohnter Form nicht geben. Sonst kommen beim Markt rund 1000 Menschen an meinen Stand. Die fehlen nun. Darüber hinaus fallen zahlreiche Adventsfeiern wegen Corona aus. Viele Gruppen kaufen für diese Feiern bei mir Holzartikel als Präsente für die Mitglieder. In diesem Jahr hat sich noch keine Gruppe gemeldet.

Wie hoch ist der Erlösausfall?

Wirtz Ich schätze 70 bis 80 Prozent. Allein beim Weihnachtsmarkt kommen sonst rund 5000 bis 5500 Euro zusammen. In diesem Jahr rechne ich mit einem Gesamterlös von vielleicht 2500 Euro, über jeden mehr bin ich froh.

Wie viel haben Sie insgesamt bislang gesammelt?

Wirtz. Mit den 8800 Euro aus dem Vorjahr sind es in 16 Jahren insgesamt 134.775 Euro.

Wie wichtig ist für Sie der Garagen-Verkauf am Samstag, 19. September?

Wirtz Der nichtgewerbliche Garagenverkauf am Samstag von 10 bis 17 Uhr an der Dechant-Bäumer-Straße 4 in Jüchen wird diesmal die Hauptaktion. Besucher sollen ab dem Kreisverkehr den Hinweisschildern folgen. Auch diese Aktion steht im Zeichen der Pandemie. Wir beachten die Corona-Schutzverordnung, obwohl wir das nicht müssten. Aber wir wollen die Menschen schützen.

Was wird anders in diesem Jahr?

Wirtz Wir werden den Raum mit einem deckenhohen Folienvorhang teilen und für die Besucher ein Einbahn-System einrichten. Am Eingang stellen wir Handdesinfektionsmittel bereit. Die Besucher müssen Mund-Nase-Schutz tragen und sich vor Betreten der Garage in Listen eintragen. Zudem wird die Zahl der Menschen aus verschiedenen Haushalten im Raum auf vier begrenzt. Und leider können wir wegen Corona keinen Kaffee und Kuchen anbieten.

Sie hoffen dennoch auf große Resonanz?

Wirtz Ja, unsere Stammkunden wurden per E-Mail informiert. Sie kommen bis aus dem Ruhrgebiet, Bestellungen gehen sogar aus Italien und Spanien ein.

Was machen Sie, wenn Sie einen Teil der Arbeiten nicht verkaufen?

Wirtz Dann bieten wir sie 2021 an, Holz wird nicht schlecht. Aber die Deutsche Kinderkrebshilfe erhält weniger Geld, das stimmt traurig

Was wünschen Sie sich für 2021?