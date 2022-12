Kloster will Jüchenern Hoffnung machen Eine Oase in der Krisenwüste

Eine Oase im Rhein-Kreis Neuss: So sieht sich das Nikolauskloster selbst. In einer Zeit der Krise wird so eine solche Insel umso wichtiger. Der Krieg in der Ukraine zählt zu diesen Krisen: Mit ihren Sorgen und Ängsten haben viele Jüchener in diesem Jahr an das Kloster aufgesucht, gerade auch ältere Menschen, sagt Pater Andreas Petith rückblickend. An der Situation könne er nicht viel ändern. Was er den Jüchenern mit dem Nikolauskloster jedoch schenken könne: Hoffnung.