Übertragung aus Jüchen : Nikolauskloster bietet am Sonntag Livestream an

Nikolauskloster bietet am Sonntag Livestream an

Rund um das Kloster ist der Frühling angebrochen. Wer auch nach drinnen sehen will, kann das am Sonntag im Internet tun. Foto: Nikolauskloster

Jüchen Die Gottesdienst-Türen bleiben in Jüchen für die Gläubigen derzeit geschlossen. Am Wochenende können alle Interessierten die Heilige Messe aber zumindest im Internet mitverfolgen.

Als steingewordenes Zeugnis für den Glauben ist das Nikolauskloster nicht nur für seine Bewohner ein besonderer Ort – ein Ort, der mit seinen jahrhundertealten Gebäuden nicht nur schon immer dagewesen, sondern auch für die Ewigkeit gemacht zu sein scheint. Ein Ort, der für viele Menschen ein Garant des Glaubens an Gott und seiner Nähe zu den Menschen ist.

„In diesen Wochen, die geprägt sind von Sorge und Angst um Gesundheit und wirtschaftliche Existenz erfährt das Kloster einen vermehrten Zustrom von einzelnen Menschen, die die Besinnung und das Gebet in besonderer Weise suchen“, teilt das Kloster mit. Viele drückten dabei ihr Bedauern darüber aus, zur Zeit an keinem öffentlichen Gottesdienst in der Klosterkirche teilnehmen zu können.