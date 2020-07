Nikolauskloster in Corona-Zeit : Kloster fährt Programm wieder hoch

Damm Pater Andreas Petith bemerkt, dass viele Menschen in Corona-Zeiten mehr Gesprächsbedarf haben. Auf große Resonanz stoßen die Gottesdienste im Freien. Allmählich laufen auch andere Angebote an.

Die Sommer-Klostercamps für Kinder fallen aus, auch so manche andere Veranstaltung im Nikolauskloster ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Doch das Kloster steht weiter Besuchern offen, langsam laufen wieder Kurse und Angebote an. „Wir machen das Beste daraus“, erklärt Pater Andreas Petith. „Ich habe in den vergangenen Monaten sehr viele Einzelgespräche geführt und dabei bemerkt, dass viele Menschen in Corona-Zeiten großen Gesprächsbedarf haben“, berichtet Pater Andreas Petith, Leiter des Klosters. „Viele haben weniger Kontakte zu Freunden und anderen, sind in dieser Zeit ungut gestimmt, und sie wollen reden. Sie sind dankbar, dass sie zu uns kommen können.“