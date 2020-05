Bürgermonitor zu Jüchener Arzt : Patienten sollen gemeinsam klagen

Jüchen „Pro Pflege“ schaltet sich in den Streit um die Patientenakten eines Jüchener Hausarztes ein. Eine Klage sei nach Ansicht des Iniative-Vorsitzenden Werner Schell mit keinem hohen Kostenrisiko verbunden.

Im Streit um die Herausgabe von Patientenakten oder zumindest der Kopien aus einer aufgegebenen Arztpraxis in Jüchen bekommen die Betroffenen jetzt einen weiteren Fürsprecher. Wie berichtet, versucht die Ärztekammer NRW zwar weiterhin, den Arzt überhaupt zu erreichen, um ihn zur Herausgabe der Patientendokumente zu bewegen. Zwingen kann sie ihn aber nicht. Außerdem ist der Arzt aktuell weder für die Berufskammer, noch für seine ehemaligen Patienten erreichbar, wie diese wiederholt gegenüber unserer Zeitung beklagt haben. Nun meldet sich aber Wener Schell, der Vorsitzende von „Pro Pflege“, einem Selbsthilfenetzwerk, mit Sitz in Neuss zu dem Fall in Jüchen zu Wort.