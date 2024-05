Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Betrüger gehen mit gestohlenen Bankdaten auf Einkaufstour – auch in Neuss, Kaarst und Jüchen

Die Polizei hat Aufnahmen aus Überwachungskameras öffentlich gemacht, die einen der Tatverdächtigen bei insgesamt drei Einkäufen zeigen. Er ist korpulent und hat seinen Kopf entweder mit der Mütze seiner Winterjacke oder einem Basecap bedeckt. Trotzdem ist das Gesicht in Teilen zu erkennen. Die Aufnahmen sind offenbar beim Einkaufen in Tankstellen entstanden. Gekauft hat der Verdächtige dort (wie auch in Discountern) Guthaben-Karten von erheblichem Wert.