Konzertabend in der Peter-Giesen-Halle: Publikum begeistert vom rhythmischen Neujahrskonzert

Jüchen Das erste Neujahrskonzert in der Stadt Jüchen war ein voller Erfolg. Hunderte Besucher waren der Einladung der Stadt in die Peter-Giesen-Halle gefolgt. Bereits zum 13. Mal boten Musiker dort ein gut klingendes Programm.

Die Bandmitglieder zeigten, dass es diese Art von Orchestern nicht nur in Amerika zu etwas bringen, sondern eben auch am Niederrhein. Unter der Leitung von Jörg Enderle gaben sie einen eindrucksvollen Einblick in ihr Repertoire, das aus Swing- und Rockstücken, aber auch aus Filmmusik und Pop-Medleys besteht. „Ich durfte schon mehr als zehnmal dabei sein, bin aber trotzdem aufgeregt“, gestand Enderle dem begeisterten Publikum. Doch nicht nur für ihn ist das Neujahrskonzert eine spannende Sache: Auch seine Schützlinge hatten einige neue Stücke im Gepäck, die erstmals live gespielt werden sollten. Bereits der Anfang hatte es in sich: eine Kurzversion von Rhapsody Blue. Danach ging es mit dem Rhythmus von „Encanto“ weiter, bevor die Zuhörer in die Fantasywelt von „Game of Thrones“ entführt wurden.