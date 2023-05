Löschzug Jüchen-Hochneukirch Feuerwehr stellt neues Gerätehaus vor

Erstmals stellte die Wehr beim Tag der offenen Tür in Hochneukirch das neue Domizil der Öffentlichkeit vor. Die Besucher konnten sehen, wie viel mehr Platz dem Löschzug in der Fahrzeughalle und in den übrigen Räumen nun zur Verfügung steht. Nötig ist er – so ergänzt seit 2022 ein Tanklöschfahrzeug den Fuhrpark, das mit 5000 Litern den größten Löschwasservorrat unter allen Jüchener Löschfahrzeugen an Bord hat. Das neue Gerätehaus verfügt übrigens im Gegensatz zu anderen Stadt-Immobilien über eine Notstromversorgung, bei einem längeren Stromausfall würde die Verwaltungsspitze dorthin umziehen.