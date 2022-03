Bauprojekt mitten in Hochneukirch geplant : Neuer Standort für den Hindu-Tempel?

Liebevoll ist der Tempel ausgestaltet, hier mit einem für eine Hochzeit geschmückten Schrein. Der Mietvertrag für die Räume läuft bis 2026. Foto: Gundhild Tillmanns

Hochneukirch Der Eigentümer des Areals mit dem denkmalgeschützten Gutshaus Am Behrenhof mitten in Hochneukirch plant ein Neubauprojekt, er will den Charakter der früheren Hofanlage wiederherstellen. Ob der Tempel der Hinduistischen Gemeinde Jüchen dort bleibt, ist offen. Gespräche laufen.