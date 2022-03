Neuer Parter im Nikolauskloster in Damm : Als Schüler gegangen – als Pater zurückgekehrt

Für Pater Athanasius Wedon ist das Nikolauskloster ein vertrauter Ort, dort hat er in den 80er Jahren als Schüler gelebt. Foto: Dieter Staniek

Damm Pater Athanasius Wedon (59) ist von der Wallfahrtsstätte Maria Taferl in Österreich, wo auch Pater Andreas Petith war, ins Nikolauskloster gewechselt. Auch eine Schauspieler-Ausbildung hat er absolviert.

Es ist für ihn eine Rückkehr an eine vertraute Stätte – nach fast vier Jahrzehnten. Pater Athanasius Wedon verstärkt das Team der Oblaten im Nikolauskloster, nachdem im vorigen Jahr Pater Thomas Wittemann neue Aufgaben in Essen übernommen hatte. Bereits von 1981 bis 1985 hatte Pater Athanasius im Kloster Damm gewohnt, damals als Schüler, um das Abitur am Abendgymnasium in Viersen zu absolvieren. Nun kommt er nach vielen Lebensstationen in anderer Funktion zurück. Zuvor hatte der 59-Jährige als Pfarrer an der Wallfahrtsstätte bei Maria Taferl in Österreich gearbeitet. „Dort habe ich mit Pater Andreas Petith ein Team gebildet“, erzählt der „Neue“. 2019 war Pater Andreas, Leiter des größten niederösterreichischen Wallfahrtsorts, wieder nach Damm zurückgekehrt. „Dann hat mich Pater Andreas gefragt: Könntest Du Dir vorstellen, ins Nikolauskloster zu kommen? Wir machen als Team weiter‘“, erzählt Pater Athanasius.

So kam es. Nun hält der Pater in Damm Gottesdienste, tauft Kinder, führt Beichtgespräche, begleitet Einkehrvormittage und Trauerkreise, ist als Ansprechpartner für Menschen da. Am Aschermittwoch startete mit ihm ein sechswöchiger Kursus „Exerzitien im Alltag“. „Es geht darum, die Beziehung zu Gott zu überprüfen und zu vertiefen, damit Ostern ein Fest wird“, erklärt der Pater. „Ich hatte den Wunsch, Priester zu werden und in eine Missionsgemeinschaft einzutreten, die weltweit tätig ist. Und ich habe gute Priester kennen gelernt“, sagt der gebürtige Stuttgarter, der zuvor unter anderem in der Katholischen Jugendbewegung aktiv wir. Die Oblaten würden in rund 60 Ländern wirken. 1994 wurde Pater Athanasius Wedon zum Priester geweiht.

An vielen Standorten hat er gewirkt, mehrere Jahre in Toronto, in der internationalen Seelsorge in Lourdes, später im Wallfahrtsort in Niederösterreich. Er war Kaplan in München und Zwickau, hat in Kanada Theologie studiert.

Vielseitig veranlagt ist der Mann Gottes. Eine kaufmännische Lehre hat er absolviert und eine Schauspielerausbildung, Sprecherziehung hat er gegeben, und er wusste auch für manchen Lektor Rat. Die Texte der Evangelien „werden manchmal etwas blutleer vorgetragen, man kann die Botschaft Christi auch ausdrucksstärker verkünden“, sagt er. Pater Athanasius Wedor spielt Orgel und interessiert sich unter anderem für Literatur, hat selbst einen Lyrik-Band geschrieben.

Nach sieben Jahren in Maria Taferl hat er in Damm eine neue Wirkungsstätte. „Es ist eine Begegnungsstätte, die nicht nur den Taufschein-Christen offen steht. Hier ist immer etwas los.“