Musik in Jüchen : Neuer Chor in Corona-Zeit geplant

Neuer Chor in Corona-Zeit geplant

Musik in Jüchen

Interview Weihmann-Grote Trotz Corona soll in der evangelischen Gemeinde Otzenrath-Hochneukirch jetzt ein neuer Chor gegründet werden. Felicitas Weihmann-Grote (56) stellt das Projekt und die Auflagen vor. Die Organistin und freischaffende Musikpädagogin aus Neuss wird den Chor leiten.

Frau Weihmann-Grote, einen Chor während der Pandemie ins Leben zu rufen, ist mutig. Was ist der Anlass?

Felicitas Weihmann-Grote Die Evangelische Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch verfügt seit einigen Jahren über keinen Chor. Die Idee, einen neuen zu gründen, kam vor Corona. Dass er während Corona gegründet wird, ist eine spannende Herausforderung. Die Gemeinde möchte, so denke ich, ein Zeichen setzen, dass es weitergeht mit der Chorkultur. Ein Chor ist eine sinnstiftende Gemeinschaft für die Gemeinde. Ein Chor ist etwa auch ein Kennenlern-Pool, in dem sich ,Newcomer’ besser vernetzen.

In Corona-Zeit in der Gemeinschaft singen – wie geht das?

Weihmann-Grote Natürlich müssen viele Auflagen beachtet werden. Die Gemeinde hat ein sehr klares Hygienekonzept für den Chor erstellt. Wenn sich viele Interessenten anmelden, teilen wir sie ab etwa zehn Personen in mehrere Gruppen auf. Rund sieben Quadratmeter soll jeder Sänger Platz haben, damit die Aerosole nicht auf Mitsänger übergehen. Bei Chorproben steht man in Reihen, man singt sich nicht an.