Polizei in Jüchen Neuer Ansprechpartner für die Jüchener

In der Freizeit schwingt er sich gerne auf sein Motorrad vom Typ BMW R 100 S, im Beruf dagegen steigt Michael Spelthann bevorzugt auf das alte „Stahlross“, das er vom Schrott geholt und wieder zum Radeln fit gemacht hat. Damit können ihn jetzt viele Jüchener sehen: Michael Spelthann ist neuer Bezirksdienstbeamter in der Stadt Jüchen. Sein Zuständigkeitsbereich reicht von Hochneukirch über Hackhausen, Otzenrath, Spenrath und Holz bis zu Teilen des Ortsteils Jüchen. Der 58-Jährige ist Nachfolger von Peter Holz, der in den Ruhestand getreten ist. Am Mittwoch stellten Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Leitende Polizeidirektorin Heidi Fahrenholz (Abteilungsleiterin Polizei) und Wachleiter Jochen Hilgers den „Neuen“ vor, der in Jüchen aber alles andere als neu ist. Auf knapp 30 Jahre Streifendienst in Jüchen, mit Unterbrechungen, bringt es Michael Spelthann. „Er kennt hier jeden Stein“, sagt Jochen Hilgers. „Es freut uns, dass wir einen so erfahrenen Polizisten als Ansprechpartner für die Bürger haben“, betont Hans-Jürgen Petrauschke.